КПП «Рафах» откроется на следующей неделе в обоих направлениях — Али Шаат

ДАВОС/Trend/ - Контрольно-пропускной пункт «Рафах» откроется на следующей неделе для движения в обоих направлениях.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Национального комитета по управлению сектором Газа Али Шаат в видеообращении к участникам церемонии подписания Устава Совета мира (Board of Peace Charter), состоявшейся сегодня в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

«Я хотел бы начать с выражения благодарности президенту Дональду Трампу и его администрации за их интенсивные усилия по продвижению мира во всём регионе. Также благодарю президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Катар и Tурцию как посредников, Палестинскую национальную администрацию, а также членов Совета Безопасности ООН за поддержку всеобъемлющего мирного плана. Эти усилия создали возможность для нового будущего сектора Газа», — заявил Шаат.

Он подчеркнул, что ключевое значение будет иметь дальнейшее развитие событий.

«Этот переходный период будет успешным только в том случае, если он принесёт реальные и ощутимые улучшения в повседневной жизни жителей Газы. В качестве главы Национального комитета по управлению сектором Газа я несу ответственность за то, чтобы превратить этот момент в конкретные действия — восстановить порядок, возродить институты и создать будущее для народа Газы, основанное на возможностях и достоинстве, в соответствии с принципом “одна власть, один закон, одно оружие”. В качестве первого шага я рад объявить, что КПП “Рафах” откроется на следующей неделе в обоих направлениях. Для палестинцев в Газе “Рафах” — это не просто ворота, а жизненно важная артерия и символ возможностей. Его открытие означает, что Газа больше не закрыта для будущего и для мира. «Предстоящий путь будет связан с трудными решениями и возможными неудачами, однако это реальный шаг вперёд, который обозначает новое направление», — отметил он.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем "Совета мира", сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.