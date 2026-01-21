Экономика США будет расти вдвое быстрее прогнозов МВФ прошлого апреля — Трамп

БАКУ/Trend/ - Экономика США будет расти вдвое быстрее, чем прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом апреле, заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Trend.

«Всего чуть более года назад, при радикальных леворадикальных демократов, мы были мертвой страной. Сейчас экономика США развивается с темпом, вдвое превышающим прогноз МВФ, сделанный всего в прошлом апреле. И с моими политикой роста и тарифами темпы должны быть ещё выше. Я искренне верю, что мы можем достичь гораздо больших показателей. Это отличные новости и для всех стран. США — экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир. История это показывает. И сейчас мы находимся на уровне, которого, я думаю, никогда прежде не достигали. Я никогда не думал, что сможем сделать это так быстро», — сказал Трамп.

Президент добавил, что вместо закрытия энергопредприятий его администрация их открывает:

«Вместо того чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и больше не одобряем. Вместо того чтобы усиливать власть бюрократов, мы их увольняем, и они получают работу в частном секторе. Вместо того чтобы повышать налоги для отечественных производителей, мы их снижаем и повышаем тарифы для иностранных государств, чтобы компенсировать ущерб, который они нанесли. Мы сократили федеральные расходы на $100 млрд и уменьшили федеральный дефицит бюджета на 27% за один год. Он будет сокращаться ещё больше, что резко снизит инфляцию с рекордных уровней администрации Байдена», — добавил он.