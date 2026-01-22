Не откладывай планы: выгодная акция Yelo Bank продолжается!

Акция «Золотая возможность» от Yelo Bank, созданная для того, чтобы помочь тебе покрыть непредвиденные расходы или начать реализацию новых целей в первом месяце года, всё ещё в силе.



Кампания по кредитам под залог золота продлится до 31 января 2026 года. До этой даты ты можешь принести свои ювелирные изделия в Yelo Bank и получить наличный кредит с процентной ставкой всего от 1% в месяц и без комиссий.



Твои основные преимущества:



- Справка с места работы не требуется, а твоя кредитная история не станет препятствием для подачи заявки;

- Золотые изделия оцениваются высоко, исходя из их реальной рыночной стоимости;

- Выбирай удобный график платежей: ты можешь погашать кредит равными частями каждый месяц или же снизить ежемесячную нагрузку, оплачивая только проценты, а основную сумму долга вернуть полностью в конце срока;

- Ценные изделия хранятся в полной безопасности - в высокозащищённых сейфах банка, в специальных конвертах с уникальным номером.



Если тебе срочно нужны наличные средства, не теряй времени и обращайся в ближайший филиал Yelo Bank. В дальнейшем ты сможешь оплачивать кредит в любое время, не посещая банк — через мобильное приложениеYelo App или сайт yelo.az.



Подробная информация и онлайн-заявка: https://ylb.az/48TzK2O.



Хотите узнать больше про ломбардный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!