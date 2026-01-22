Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 22 января 2026 00:20 (UTC +04:00)
Футболист «Карабаха» признан лучшим игроком матча с «Айнтрахтом»

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Футболист «Карабаха» Камило Дуран был признан «игроком матча» во встрече 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой агдамская команда одержала победу над «Айнтрахтом» (Германия) со счетом 3:2.

Как передает Trend, в матче, состоявшемся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, он оформил дубль.

Футболист отличился на 4-й и 80-й минутах поединка.

После этого результата «Карабах» с 10 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.

Последний матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА чемпион Азербайджана проведет 29-го января в Англии против «Ливерпуля».

