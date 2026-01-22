Азербайджан приблизился к целевому показателю по росту ненефтяного экспорта - Вусал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приблизился к целевому показателю по росту ненефтяного экспорта.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что одной из целей, определенных в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы", является увеличение ненефтяного экспорта в 2026 году в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом. Это означает, что при ежегодном росте ненефтяного экспорта на 10–15 процентов цель будет достигнута к 2026 году.

По его словам, текущая динамика показывает, что Азербайджан уже очень близок к достижению этой цели:

«Если в этом году мы обеспечим рост ненефтяного экспорта примерно на 10–15 процентов, то в 2026 году по сравнению с 2021 годом будет зафиксирован рост ненефтяного экспорта в 1,2 раза».

В.Гасымлы отметил, что особый интерес представляет структура ненефтяного экспорта:

«Мы стремимся к тому, чтобы в структуре ненефтяного экспорта преобладали товары с более высокой добавленной стоимостью, более активным участием в цепочке создания стоимости — прежде всего готовая продукция, а не сырьё и полуфабрикаты. С этой точки зрения особенно выделяется нефтехимическая промышленность Азербайджана. Также можно отметить металлургическую продукцию».

Он подчеркнул, что речь идет не только об экспорте товаров, но и об экспорте услуг:

«Если посмотреть на платёжный баланс, можно увидеть, что в последние годы одним из наиболее значимых направлений экспорта для нас стали транспортные услуги. Под руководством Президента Ильхама Алиева, в условиях превращения Азербайджана в хаб на пересечении коридоров Восток–Запад и Север–Юг, экспорт транспортных услуг существенно расширился. Более того, объем экспорта транспортных услуг достиг уровня, сопоставимого с товарным экспортом".

Говоря о других направлениях, В.Гасымлы добавил:

«Вторым важным направлением экспорта услуг можно назвать туризм. Несмотря на определённое снижение в прошлом году, в целом у этой сферы большой потенциал. Думаю, что в 2026 году мы сможем добиться более значительных результатов и в экспорте туристических услуг».

Кроме того, по его словам, у Азербайджана имеется значительный потенциал для расширения экспорта в сферах финансовых, банковских, страховых и других услуг, и этот потенциал необходимо активно использовать.