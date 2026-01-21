США резко сократили раздувающийся торговый дефицит с помощью тарифов — Трамп

БАКУ/Trend/ - Благодаря тарифам США резко сократили раздувающийся торговый дефицит, который был крупнейшим в мировой истории, заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Trend.

«Мы теряли более $1 трлн каждый год, и это просто уходило в никуда. Но за один год я сократил наш ежемесячный торговый дефицит на колоссальные 77%, и всё это без инфляции — то, что, как говорили многие, невозможно», — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что американский экспорт сейчас вырос более чем на $150 млрд.

«Производство стали в США увеличилось на 300 тыс. тонн в месяц и удвоится в течение следующих четырех месяцев. Оно будет удваиваться и утраиваться, и по всей стране строятся новые сталелитейные заводы. Строительство фабрик выросло на 41%, и этот показатель сейчас взлетит», — сказал он.

Трамп отметил, что США заключили исторические торговые соглашения с партнерами, которые охватывают 40% всего американского товарооборота.

«У нас есть страны-партнеры: европейские государства, Япония, Южная Корея — они наши партнеры. Они заключили с нами масштабные соглашения, особенно по нефти и газу. Эти соглашения способствовали росту экономики и бурному росту фондовых рынков не только в США», — добавил президент.