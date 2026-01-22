В Азербайджане планируется внедрение системы почасовой оплаты труда

БАКУ /Trend/ - Проект перехода на почасовую систему оплаты труда в Азербайджане уже представлен правительству и находится на стадии обсуждения.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда Вели Гулиев в ходе пресс-конференции в Баку на тему «Работы, проделанные Государственной службой инспекции труда в 2025 году, и цели на 2026 год».

Он отметил, что в этом направлении предусмотрена поэтапная работа:

«Во многих странах существуют механизмы как ежемесячной минимальной заработной платы, так и системы почасовой оплаты. В Азербайджане на начальном этапе планируется перевод на почасовые трудовые договоры лиц, работающих на основе неполного рабочего дня (неполная занятость), а также тех, кто работает по трудовому договору сроком на один месяц».