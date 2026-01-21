Состоялось 2-е заседание Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - 21 января в онлайн-формате состоялось второе заседание Стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США под руководством заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова и заместителя помощника государственного секретаря Сонаты Коултер.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе заседания, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по разработке Хартии стратегического партнерства, подписанным Азербайджаном и Соединенными Штатами в августе прошлого года в рамках Вашингтонского саммита, состоялся обмен мнениями по развитию стратегического партнерства между двумя странами в таких областях, как энергетика, торговля, региональные связи, включая транзит, экономические инвестиции, оборону и безопасность, борьбу с терроризмом, а также искусственный интеллект и цифровая инфраструктура.

Продолжились обсуждения текста документа с целью его окончательной доработки.

