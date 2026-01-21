bp развертывает передовую технологию глубоководного вмешательства на АЧГ

БАКУ/Trend/- Компания bp приступила к реализации многоскважинной подводной интервенционной кампании на месторождении «Глубоководный Гюнешли» в Азербайджане с применением технологии безрайзерного легкого вмешательства в скважины (Riserless Light Well Intervention, RLWI), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Как отмечается, для выполнения этих работ судно подводного строительства «Khankendi» было полностью переоборудовано под задачи интервенционной кампании. В настоящее время судно вышло в район месторождения, где приступит к серии подводных операций на скважинах.

В bp подчеркивают, что применение технологии RLWI позволяет проводить эффективные и безопасные работы по обслуживанию и оптимизации скважин без использования традиционных райзерных систем, что снижает операционные риски и затраты, а также повышает общую производственную эффективность на морских месторождениях.

Отметим, что для безопасного и эффективного проведения кампании уже заключены два крупных контракта:

- Многомиллионный контракт с Oceaneering International на предоставление всех RLWI-услуг, включая установку, сборку и тестирование BORIS, управление проектом, инженерное сопровождение, интеграцию систем, а также поставку оборудования, материалов и выполнение производственных работ.

- Многомиллионный контракт с SLB на услуги по легкому вмешательству в скважины (LWI), включая предоставление комбинированного блока wireline/slickline (Combo) для исключения тяжелых подъемов и упрощения управления «красной зоной», полный пакет bleed-off с высоконапорным насосным оборудованием для циркуляции и тестирования давления, а также мультидисциплинарные бригады.

Месторождение Азери–Чираг–Гюнешли обеспечило 16,2 млн тонн добычи нефти в Азербайджане в 2025 году при общем объёме добычи нефти в стране на уровне 27,7 млн тонн(включая газовый конденсат).