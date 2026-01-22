Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 января

Экономика Материалы 22 января 2026 09:11 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9875 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,2139 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9875
AUD 1,1568
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1156
CZK 0,0817
CNY 0,2442
DKK 0,266
GEL 0,6311
HKD 0,2181
INR 0,0186
GBP 2,2832
SEK 0,187
CHF 2,1392
ILS 0,5402
CAD 1,23
KWD 5,5306
KZT 0,3349
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5173
MDL 0,0999
NOK 0,1708
UZS 0,014
PKR 0,6071
PLN 0,4713
RON 0,3901
RUB 2,2139
RSD 0,017
SGD 1,3238
SAR 0,4533
xdr 2,3248
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,0714
NZD 0,9958
