Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9875 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,2139 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9875
|AUD
|1,1568
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1156
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2442
|DKK
|0,266
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0186
|GBP
|2,2832
|SEK
|0,187
|CHF
|2,1392
|ILS
|0,5402
|CAD
|1,23
|KWD
|5,5306
|KZT
|0,3349
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5173
|MDL
|0,0999
|NOK
|0,1708
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4713
|RON
|0,3901
|RUB
|2,2139
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3238
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3248
|TRY
|0,0393
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,0714
|NZD
|0,9958