Равнодушие к уязвимым слоям общества является одной из основных причин недовольства — Президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Равнодушие к проблемам уязвимых слоёв общества считается одним из ключевых факторов возникновения недовольства.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан 21 января в Тегеране после заслушивания доклада министра безопасности Сейида Исмаила Хатиба касательно акций протеста в Иране.

По его словам, если государственные органы и структуры страны не будут обращать должного внимания на проблемы и требования уязвимых слоёв населения, нельзя будет ожидать, что эти слои не прибегнут к насилию и не отдалятся от власти.

Пезешкиан отметил, что все соответствующие органы и ответственные лица Ирана должны предоставлять гражданам правильные, логичные и удовлетворительные ответы.

Президент Ирана подчеркнул, что в любой государственной структуре каждый ответственный чиновник должен создавать условия для взаимопонимания через солидарность, координацию, диалог и согласие.

На заседании министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи отметил положительную и конструктивную роль соседних стран как эффективный шаг к укреплению стабильности в регионе в связи с последними событиями в Иране.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались акции протеста из-за резкого обесценения национальной валюты, риала, в отношении иностранных валют, высокой инфляции и других экономических проблем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!