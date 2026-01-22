Показатель объёма воды, поступающей в водохранилища Ирана, сократился

БАКУ /Trend/ – За последние 117 дней (с 23 сентября 2025 года по 17 января 2026 года) показатель объёма воды, поступившей в водохранилища Ирана, сократился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Иранскую компанию по управлению водными ресурсами.

Согласно информации, за указанный период в водохранилища страны поступило 6,07 миллиарда кубических метров воды.

За аналогичный период прошлого года в водохранилища Ирана поступило 6,75 миллиарда кубических метров воды.

За тот же период из водохранилищ страны для различных нужд было израсходовано 6,52 миллиарда кубических метров воды, что на 25 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году за тот же период для различных целей было израсходовано 8,7 миллиарда кубических метров воды.

В настоящее время запасы воды в водохранилищах Ирана превышают 18 миллиардов кубических метров. Водохранилища страны заполнены на 35 процентов. Между тем в аналогичный период прошлого года объём воды в водохранилищах составлял 22,5 миллиарда кубических метров, что свидетельствует о снижении запасов воды на 19 процентов.

Отметим, что в последние годы проблема нехватки воды в Иране приобрела серьезный характер. В связи с этим в стране планируется принятие серьезных мер.