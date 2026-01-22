Производство дизельного топлива в Азербайджане увеличилось за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане было произведено 2,549 миллиона тонн газойля (дизельного топлива).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По информации, этот показатель на 22,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 138,2 тысячи тонн.

Следует отметить, что в 2025 году общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане увеличилась на 13,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 5532,3 миллиона манатов. Производство мазута из нефтепродуктов увеличилось в 2,2 раза, производство нефтяного кокса — на 31,3 процента, производство газойля (дизельного топлива) — на 22,9 процента, производство керосина — на 22,9 процента. Производство нефтяного битума сократилось на 2,1 процента, а смазочных материалов — на 48,2 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!