Генеральные директора грузинских компаний Orbi Group и Block Group посетили рождественскую вечеринку в Белом доме

Руководители Грузинских компании Orbi Group и Block Group Ираклий Квергелидзе и Торнике Джанашвили приняли участие в торжественном праздничном мероприятии в Белом доме

7 декабря 2025 года, в Вашингтоне, округ Колумбия, Иракли Квергелидзе, генеральный директор Orbi Group, и Торнике Джанашвили, генеральный директор Block Group, приняли участие в частном рождественском торжестве в Белом доме в качестве специально приглашенных гостей президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Вечер прошёл в формате камерного праздничного собрания, посвященного культурному подарку нации: выступлению всемирно известного тенора Андреа Бочелли, который любезно принял личное приглашение выступить в рамках рождественских торжеств в Белом доме. Перед концертом, который прошел в историческом Восточном зале, состоялось уютное и праздничное предконцертное собрание с живой музыкой в исполнении оркестра морской пехоты США. Прием перед концертом задал радостный и торжественный тон вечера, с оживленными беседами и сезонными коктейлями, приготовленными кулинарной командой Белого дома — элегантными, энергичными и безошибочно праздничными.

Участие в мероприятии было ограничено менее чем 150 гостями из сферы бизнеса, культуры и общественной жизни. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на торжественном вечере принимали гостей, в их числе Марко Рубио, государственный секретарь США; Пэм Бонди, генеральный прокурор США; Тулси Габбард - Директор национальной разведки США; Сьюзи Уайлс, глава аппарата Белого дома; и другие выдающиеся члены кабинета министров. Уайлс, широко известная как один из самых дисциплинированных и эффективных лидеров в современной американской политике, в течение всего вечера общалась с гостями, создавая теплую и незабываемую атмосферу. Беседы протекали естественно и непринужденно, отражая дух праздников и общее увлечение музыкой, культурой и традициями, а не какую-либо официальную повестку дня.

Вечер был организован при содействии давнего друга и делового партнера Марка Адвента, всемирно признанного разработчика проектов в сфере развлечений, гостеприимства и досуга, а также уважаемого влиятельного игрока в сфере глобального бизнеса, недвижимости и развития туристических направлений. Адвент наиболее известен такими знаковыми проектами, как New York New York Hotel & Casino на Лас-Вегас-Стрип, который переосмыслил понятие гостеприимства, когда открылся в 1997 году и имел беспрецедентный успех.

«Это был прекрасный и уютный рождественский вечер, посвященный музыке, дружбе и благодарности, — сказал Адвент. — Иракли и Торнике были приглашены в качестве гостей, чтобы насладиться необыкновенным культурным опытом. Мне особенно понравилось видеть, как министр Рубио приятно провел время биседовая с ними».

Размышляя об этом событии, Квергелидзе сказал: «Испытать исполнение маэстро Бочелли в такой камерной обстановке было невероятно волнительно. Весь вечер — от прекрасного предконцертного собрания до самого выступления — был проникнут истинным духом Рождества».

Под руководством Квергелидзе Orbi Group разработала и управляет некоторыми из крупнейших в мире объектов гостиничного бизнеса, в том числе своим флагманским проектом Orbi City в Батуми. Совместно с Block Group партнеры продолжают реализовывать амбициозные проекты в сфере гостиничного бизнеса и многофункциональной застройки на международном уровне, в том числе предстоящие проекты в Тбилиси и Батуми, а также долгожданное сотрудничество с культовым итальянским гостиничным домом Cipriani и Advent Allen International.

Джанашвили добавил: «Что сделало этот вечер особенным, так это его энергия и теплота — необыкновенная музыка, приятная компания и радость совместного празднования сезона».

После встречи в Вашингтоне Квергелидзе и Джанашвили присоединились к Адвенту и его партнеру Биллу Аллену, легенде гостиничного бизнеса в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, для участия в заранее запланированных деловых встречах, связанных с инициативами в сфере гостеприимства и развлечений. Advent Allen International в партнерстве с Orbi Group и Block Group готовится объявить о крупном проекте по строительству интегрированного курорта и казино в Лас-Вегасе и активно изучает возможность публичного размещения акций в США.

Среди новейших проектов Advent Allen International — развлекательный аттракцион стоимостью 190 миллионов долларов, вдохновленный Блокбастерами Paramount Pictures и Тома Круза «Top Gun» (1986) и «Top Gun: Maverick» (2022), который в настоящее время разрабатывается на Лас-Вегас-Стрип. Аттракцион задуман как место, вызывающее прилив адреналина, которое передает зрелищность, азарт и кинематографический размах фильмов, отражая тот же смелый, ориентированный на опыт подход, который давно определяет работу Advent в Лас-Вегасе.

Вечер закончился так же, как и начался — с благодарностью за музыку, дружбу и непреходящий дух этого времени года.

«Было просто замечательно, что Иракли и Торнике были с нами в Белом доме и в Америке, — добавил Адвент. — Вместе они олицетворяют все самое лучшее в грузинском бизнесе и гостеприимстве. Они настоящие друзья и исключительные лидеры во всех смыслах этого слова, и я уже с нетерпением планирую их возвращение, когда мы будем праздновать 250-летие Соединенных Штатов 4 июля».