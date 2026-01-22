Названы доходы Азербайджана от экспорта природного газа в Грузию

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,068 миллиарда кубометров (в газообразном состоянии) природного газа на сумму 218,4 миллиона долларов.

Как передает Trend, об этом сообщил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 66 миллионов долларов или на 23,2% в количественном выражении и на 0,9 миллиона кубометров или на 30,3% по объему.

В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,968 миллиарда кубометров природного газа, общая стоимость этого экспорта составила 284,4 миллиона долларов.

Отметим, что в целом за январь–ноябрь 2025 года из Азербайджана было экспортировано 22,804 миллиарда кубометров природного газа на сумму 8,117 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, это на 513,3 миллиона долларов США или на 6,7% больше по стоимости, и на 718 миллионов кубометров или на 3% меньше по объему.

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. По сравнению с показателями годом ранее, это на 42,8 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше по стоимости, а по объему — на 261,4 миллиона кубометров или в 2 раза меньше.