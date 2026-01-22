Латвия и Азербайджан имеют потенциал для увеличения объёмов торговли — Торгово-промышленная палата (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Новый импульс в экономическом партнёрстве между Латвией и Азербайджаном может быть достигнут через сочетание практических инициатив, ориентированных на реальный спрос, и продолжение существующего сотрудничества.

Об этом в интервью Trend сообщила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

Она заявила, что ключевыми приоритетами являются поддержание регулярного диалога между организациями поддержки бизнеса, организация целевых бизнес-миссий и B2B-встреч в секторах с очевидным рыночным потенциалом, а также поддержка пилотных проектов.

"Важным шагом к укреплению долгосрочного сотрудничества стало подписание в октябре Меморандума о сотрудничестве между Латвийской торгово-промышленной палатой, Каспийским энергетическим клубом, Национальной конфедерацией предпринимателей (организаций работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) и Nordic Business Community Azerbaijan, что формализовало общую приверженность устойчивому экономическому сотрудничеству между Латвией и Азербайджаном.

Это создаёт прочную основу для практических последующих шагов, включая регулярный институциональный диалог, целевые мероприятия по поддержке бизнеса, совместные проекты и продолжение обмена рыночной информацией. Опираясь на такую структурированную форму сотрудничества и сосредоточиваясь на инициативах, ориентированных на реальный спрос, обе стороны могут придать партнёрству новый импульс и превратить стратегические намерения в осязаемые экономические результаты в ближайшие годы", - отметила директор департамента.

По ее словам, не менее важно продолжать работу по улучшению деловой среды для трансграничного сотрудничества. Опираясь на существующие форматы сотрудничества, такие как те, что были разработаны в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, и расширяя их до более широкого регионального уровня, обе страны могут укрепить долгосрочные партнёрства, которые обеспечат реальные экономические результаты.

"При анализе общей тенденции развития за последние десять лет объёмы торговли и экономическое сотрудничество демонстрируют в целом положительную динамику для обеих стран.

Эта долгосрочная восходящая тенденция создаёт прочную основу для уверенности в том, что существует явный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества и увеличения объёмов торговли через целенаправленные, ориентированные на спрос инициативы и устойчивое партнёрство", - заключила Л.Сичева.