BSEC-URTA и ESPORG обсудили развитие безопасных парковок для грузовиков вдоль Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Европейской организации по безопасным парковкам (ESPORG) Дирк Пенассе и исполнительный секретарь Роксана Илие обсудили с генеральным секретарём Союза автотранспортных ассоциаций региона Чёрноморского экономического сотрудничества (BSEC-URTA) Мехметом Уйлукчу и его заместителем Алпдоганом Кахраманом развитие безопасных парковок для грузовиков вдоль Среднего коридора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на BSEC-URTA.

Согласно информации, стороны обсудили растущую потребность в безопасных, надёжных и хорошо оборудованных парковках для грузовых автомобилей — ключевой инфраструктуре для основных участников внешней торговли и международных автомобильных перевозок, а именно профессиональных водителей.

Отмечается, что в ходе встречи основное внимание было уделено ряду вопросов, представляющих взаимный интерес для BSEC-URTA и ESPORG, в частности ключевой роли грузовых парковок в международных автоперевозках, их положительному влиянию на смягчение дефицита водителей, а также важности проектирования объектов с учётом гендерно-специфических потребностей.

"Одним из важных итогов встречи стало общее мнение о том, что миссия ESPORG должна выходить за пределы Европы и распространяться на регион ОЧЭС, особенно вдоль маршрута Среднего коридора, который играет всё более стратегическую роль в торговых отношениях Европейского союза со странами Центральной Азии. В этом контексте было подчёркнуто, что создание безопасных и сертифицированных грузовых парковок вдоль этих транспортных коридоров является не опцией, а необходимостью", - говорится в информации.

Подчеркивается, что делегации договорились укреплять институциональное сотрудничество и пригласили друг друга принять участие в предстоящих мероприятиях, запланированных на март и май, с целью дальнейшего развития взаимодействия в сферах, где их мандаты пересекаются.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) — это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.