Аграрный сектор Кыргызстана - производство, диверсификация и продовольственные риски

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство остается одним из главных секторов экономики Кыргызстана, обеспечивая занятость значительной части населения и играя важную роль в формировании продовольственной безопасности страны. При этом аграрный сектор традиционно характеризуется высокой зависимостью от природно-климатических условий, доступности водных ресурсов и уровня технологического оснащения. Эти факторы определяют устойчивость продовольственной системы в целом.

В этом контексте итоги сельскохозяйственного производства за 2025 год позволяют проследить текущие структурные тенденции. Уборка зерновых культур была проведена на площади около 605,9 тыс. гектаров, а валовой сбор зерна без учета зернобобовых, риса и гречихи в весе после доработки составил около 1,8 млн тонн, что ниже показателей предыдущего года. Средняя урожайность находилась на уровне порядка 29 центнеров с гектара, отражая совокупное влияние погодных условий и применяемых агротехнологий.

Снижение валового сбора зерна во многом связано с динамикой производства ключевых культур. В 2025 году заметно сократился объем производства пшеницы и ячменя, которые традиционно формируют основу внутреннего продовольственного баланса. Поскольку данные культуры занимают центральное место в структуре потребления, снижение усиливает значимость других сегментов сельского хозяйства и повышает роль внешних источников поставок.

Одновременно с этим в аграрном секторе проявились признаки перераспределения производственных акцентов. По сравнению с предыдущим годом увеличился валовой сбор кукурузы на зерно, риса, овощей, плодово-ягодных и бахчевых культур. Рост данных направлений указывает на постепенную диверсификацию сельскохозяйственного производства и расширение ассортимента продукции, ориентированной на внутренний рынок и региональную торговлю.

При этом увеличение производства овощей и плодово-ягодной продукции имеет значение не только с точки зрения объема, но и с позиции качества продовольственного предложения. Однако влияние этих сегментов на продовольственную безопасность во многом зависит от наличия инфраструктуры хранения, переработки и логистики, поскольку без нее рост производства может сопровождаться сезонными потерями и ценовой нестабильностью.

Параллельно с ростом производства отдельных продовольственных культур в 2025 году было зафиксировано значительное сокращение производства технических культур. Существенно снизился валовой сбор сахарной свеклы, табака, хлопка и масличных культур, что может отражать изменения структуры посевных площадей, рыночные сигналы и уровень рентабельности. Дополнительно наблюдалось снижение производства картофеля и зернобобовых культур, которые традиционно играют важную роль в обеспечении продовольственной устойчивости домохозяйств, особенно в сельских регионах.

В совокупности данные тенденции формируют неоднородную картину продовольственной безопасности Кыргызстана. С одной стороны, сохраняется потенциал диверсификации и роста по отдельным направлениям, с другой - сокращение производства базовых зерновых культур усиливает зависимость внутреннего рынка от импорта и повышает чувствительность к внешней ценовой конъюнктуре. В таких условиях продовольственная безопасность определяется не только объемами внутреннего производства, но и доступностью продукции, уровнем доходов населения и стабильностью торговых и логистических цепочек.

В среднесрочной перспективе возможны различные траектории развития ситуации. Производство зерновых может стабилизироваться или восстановиться при благоприятных агрометеорологических условиях и сохранении текущих посевных площадей. Одновременно может продолжиться смещение структуры в сторону овощных, плодово-ягодных культур и риса, что приведет к дальнейшему изменению структуры сельского хозяйства. При сохранении снижения по пшенице и ячменю роль импорта в обеспечении внутреннего спроса может возрасти. Влияние инвестиций в орошение, хранение и переработку способно изменить степень устойчивости сектора, тогда как климатические и рыночные факторы могут сохранить высокий уровень колебаний производства и предложения, формируя разные сценарии развития ситуации по продовольственной безопасности страны.