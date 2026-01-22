Посольство США поздравило ФК «Карабах» с впечатляющей победой

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб «Карабах» с впечатляющей победой над «Айнтрахтом» в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в социальных сетях.

Отмечено, что это была великолепная игра, продемонстрировавшая целеустремленность, командную работу и растущую силу азербайджанского футбола на европейской арене.

"В преддверии чемпионата мира по футболу ФИФА в США подобные моменты еще раз показывают, как футбол продолжает объединять болельщиков и народы по всему миру", - говорится в публикации.

