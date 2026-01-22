Иран хочет вести переговоры – Трамп

ДАВОС/Trend/ - Иран хочет вести переговоры, заявил Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания «Устава Совета мира» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Trend.

«Иран хочет говорить — и он будет говорить», — подчеркнул он. По словам президента США, в июне была достигнута «великая победа для достижения главной цели — мира». Трамп добавил, что США полностью уничтожили ядерный потенциал Ирана в рамках операции «Operation Midnight Hammer». «Каждая бомба с бомбардировщиков B-2 попала в шахты и ушла глубоко в землю, полностью разрушив все, чем они занимались. Они были всего в двух месяцах от создания ядерного оружия. Мы не могли допустить этого», — пояснил он.

Кроме того, Трамп сообщил, что США нанесли удары по ИГИЛ в Сирии. «Мы уничтожили ИГИЛ. Во время администрации Байдена оно немного восстановилось, но мы нанесли по нему мощные удары в Сирии», — отметил он. Президент США добавил, что Сирия добивается значительного прогресса и что снятие всех санкций дало стране «возможность дышать».

Трамп также заявил, что глобальная ситуация стабилизируется. «Происходит много вещей, и многое из этого — хорошие новости. Угрозы для Европы и Америки, Ближнего Востока и других регионов снижаются. Все стало совсем иначе, чем год назад. Всего лишь год назад мир был буквально в огне», — сказал он.

Напомним, что 21 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с предупреждением в адрес США, заявив, что вооружённые силы страны «без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке».

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнула волна массовых протестов, вызванная обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, а полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские официальные лица обвиняют в организации беспорядков внешние силы: в частности, Министерство иностранных дел страны заявило о причастности США и Израиля к действиям протестующих.