Задолженность перед Центральным банком Ирана выросла на 48%

БАКУ/ Trend/ - К 20 марта 2025 года общий долг государственного и частного секторов перед Центральным банком Ирана (ЦБИ) увеличился на 48% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные, полученные Trend от ЦБИ.

По состоянию на конец отчетного периода, общая задолженность достигла 18,5 квадриллионов риалов (около 31,8 млрд долларов США), тогда как годом ранее она составляла 12,5 квадриллиона риалов (около 21,4 млрд долларов).

Долг государственного сектора, включающего государственные учреждения и компании, вырос на 43% до 6,78 квадриллиона риалов (около 11,7 млрд долларов). Задолженность частного сектора увеличилась на 51,7% и достигла 11,7 квадриллиона риалов (около 20,2 млрд долларов).

Общие активы Центрального банка Ирана, включая внутренние и зарубежные, оценены примерно в 58 квадриллионов риалов (около 99,8 млрд долларов), что на 62,3% больше по сравнению с прошлым годом (35,7 квадриллиона риалов или 61,5 млрд долларов).

Отмечается, что активы ЦБИ включают иностранные активы и кредиты, предоставленные как государственному, так и частному секторам.

Сложности для Центрального банка Ирана усугубились после введения и расширения американских санкций в 2018 году, связанных с ядерной программой страны. Исключение Ирана из международной платёжной системы SWIFT серьёзно затруднило проведение банковских операций по всему миру, что привело к простаиванию многих зарубежных отделений и активов иранских банков.