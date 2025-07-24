Импорт Ираном продукции из Казахстана снизился

БАКУ/ Trend/ - За три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) импорт продукции из Казахстана в Иран снизился на 58,1% по стоимости и на 47,2% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Таможенного управления Ирана, передает Trend.

За указанный период стоимость импорта составила около 8,69 миллиона долларов США, общий вес — 27 500 тонн. Для сравнения, в аналогичные три месяца прошлого года импорт из Казахстана достигал 20,8 миллиона долларов и 52 200 тонн.

Основными импортируемыми товарами из Казахстана стали пшеница, ячмень, различные виды оборудования и другие позиции.

Общий товарооборот между Ираном и Казахстаном за этот период составил 60,7 миллиона долларов и 123 тысячи тонн, что на 27,7% и 25,3% меньше соответственно по сравнению с прошлым годом.

За три месяца Иран импортировал в целом девять миллионов тонн ненефтяных товаров на сумму 13 миллиардов долларов. При этом импорт ненефтяных товаров сократился на 11,7% по стоимости и на 4,35% по весу.

Иран продолжает отдавать приоритет импорту товаров первой необходимости и вводит ограничения на ввоз продукции, производимой внутри страны.