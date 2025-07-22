Назван объем импорта Ираном продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта-21 июня 2025 г.) импорт Ираном продукции из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (20 марта-20 июня 2024 г.) снизился на 48,8% в стоимостном выражении и на 57,9% в весовом.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно статистике, за 3 месяца импорт Ираном продукции из Азербайджана составил 1 тыс. тонн на сумму 2,58 млн долларов.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Азербайджана 2,4 тысячи тонн продукции на сумму 5,04 миллиона долларов.

В статистике отмечается, что Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, различные виды профилей и прочее.

Согласно статистическим данным, товарооборот Ирана с Азербайджаном за первые три месяца составил 227 тыс. тонн на сумму 185 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 30,8% в стоимостном и на 12,8% в весовом выражении.

Добавим, что за 3 месяца Иран импортировал 9 миллионов тонн ненефтяных продуктов на сумму 13 миллиардов долларов. За 3 месяца импорт Ираном ненефтяных продуктов снизился на 11,7% в стоимостном выражении и на 4,35% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Отметим, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну аналогичных товаров, произведенных в стране.