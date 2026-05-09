Экспорт газа с Сангачальского терминала вырос в I квартале 2026 года

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2026 года с Сангачальского терминала в среднем ежедневно экспортировалось около 74,4 млн стандартных кубометров газа с месторождения "Шах Дениз" (примерно 2 628 млн стандартных кубических футов), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в первом квартале 2025 года этот показатель составлял 73,3 млн стандартных кубометров в сутки. Таким образом, экспорт газа вырос на 1,5% в годовом выражении.

Газ экспортируется по Южно-Кавказскому трубопроводу, включая систему его расширения, а также через азербайджанские магистральные газопроводы, соединяющие терминал с национальной сетью "Азеригаз".

В отчётный период нефть и газ с месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" и "Шах Дениз" продолжали поступать на Сангачальский терминал по подводным трубопроводам.

Суточная мощность перерабатывающих систем терминала составляет около 1,2 млн баррелей нефти и конденсата, а также порядка 81 млн стандартных кубометров газа с "Шах Дениз". Общая мощность переработки и экспорта газа, включая попутный газ с АЧГ, достигает примерно 100 млн стандартных кубометров в сутки.