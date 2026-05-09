  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы

Общество Материалы 9 мая 2026 20:43 (UTC +04:00)
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На проходящем в Румынии 28-м чемпионате Европы по карате в стиле фудокан азербайджанский каратист Бабек Галамзаде завоевал титул чемпиона Европы в абсолютной весовой категории среди взрослых.

Как передает Trend, азербайджанские спортсмены принимают участие в престижном соревновании при поддержке Министерства молодежи и спорта. Команда выступает под руководством представителя по фудокану Вюсала Абдуллазаде и главного тренера Башира Махмудова.

Отметим, что соревнования в рамках чемпионата Европы среди взрослых, а также Кубка Европы среди подростков и молодежи завершатся 10 мая. В настоящее время несколько наших каратистов в подростковой и молодежной категориях продолжают борьбу за Кубок Европы.

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости