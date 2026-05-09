В Союзе композиторов Азербайджана состоялась конференция "Гейдар Алиев-103" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция, посвященная 103 –й годовщине со дня рождения общенационального лидера, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, сообщили Tend Life в пресс-службе СКА.

Председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде рассказала об исторической роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Она подчеркнула, что его личные инициативы, направленные на развитие музыкального искусства нашей страны, стали фундаментом современных достижений и принесли многочисленные успехи в международном масштабе.

"Неоценимо то внимание, которое оказывал великий лидер Гейдар Алиев композиторской организации республики. Его личная дружба с корифеями национальной музыки – Гара Гараевым, Фикретом Амировым, Ниязи, Муслимом Магомаевым вдохновляла их на творческие свершения, на создание новых значительных произведений. Его содержательный доклад на V съезде Союза композиторов Азербайджана "Высокий долг и призвание композитора" по сей день является актуальным и остается программным документом в деятельности нашей организации. Мы с почтением чтим его память, традиционно организуя в нашей творческой организации мемориальные мероприятия, презентации новых изданий, обсуждение научных работ, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева ", - отметила Фирангиз Ализаде.

На мероприятии были представлены доклады. О роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии музыкальной культуры Азербайджана рассказала заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы. С темой "Гейдар Алиев и V съезд Союза композиторов Азербайджана" выступила музыковед Фидан Насирова-Ахмедова. Пресс- секретарь СКА Айсель Керим представила доклад "Покровитель национальной музыкальной культуры: Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана".

В музыкальной части мероприятия прозвучала торжественная песня "Bayraq müqəddəsdir" композитора Азада Заида на слова Абдуллы Гурбани, представленная в виде клипа, где солистом выступил заслуженный артист Джахангир Гурбанов. Завершило мероприятие посвящение великому лидеру Гейдару Алиеву – видеозапись композиции "Sən dahisən" для солиста, хора и оркестра молодого композитора, секретаря СКА Илахи Гисмет (солисты – народный артист Гейдар Анатоллу, Орхан Джалилов и автор, камерный оркестр "Авангард" и хор студентов Национальной консерватории под управлением заслуженного учителя Тараны Юсифовой).

