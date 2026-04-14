Назван объем средств, направленных на соцвыплаты в Нахчыване в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Нахчыване государственная поддержка по социальным выплатам значительно расширилась, и общие показатели демонстрируют тенденцию к росту.

По информации Trend, в течение года на социальные пособия и пенсии было направлено в общей сложности 79,4 миллиона манатов, что на 12% больше, чем в предыдущем году.

На ежемесячные социальные пособия было направлено 45,9 миллиона манатов, а на единовременные выплаты — 1,1 миллиона манатов. Объём выплат по пособиям за счёт обязательного государственного социального страхования составил 4,9 млн манатов, а выплаты по президентским пенсиям — 31,8 млн манатов.

В течение года 7 158 человек получили социальные пособия и пенсии в проактивном порядке, что составляет 79% от общего числа назначений. По пособиям за счёт обязательного государственного социального страхования дополнительно 1 882 человека были охвачены проактивным назначением.