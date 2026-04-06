В Азербайджане утверждены новые правила контроля потребительского рынка

6 апреля 2026 19:29 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Утверждены «Правила принятия мер контроля в отношении товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов, на потребительских рынках».

Trend сообщает, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение по этому вопросу.

Согласно решению, правила устанавливают порядок осуществления мер контроля в отношении товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов, на потребительских рынках (включая электронную коммерцию). Данные меры будут осуществляться Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики с учетом требований законодательства и в соответствии с настоящими правилами.

Проверки в сфере предпринимательства проводятся в соответствии с законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».

