В Азербайджане утверждены новые правила контроля потребительского рынка

БАКУ /Trend/ - Утверждены «Правила принятия мер контроля в отношении товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов, на потребительских рынках».

Trend сообщает, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение по этому вопросу.

Согласно решению, правила устанавливают порядок осуществления мер контроля в отношении товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов, на потребительских рынках (включая электронную коммерцию). Данные меры будут осуществляться Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики с учетом требований законодательства и в соответствии с настоящими правилами.

Проверки в сфере предпринимательства проводятся в соответствии с законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».