Участники поездки в Карабах смогут увидеть разрушения и восстановительные работы - Хари Мицилидис

БАКУ /Trend/ - Участники поездки в Карабах смогут увидеть разрушения и восстановительные работы.

Как сообщает Trend, об этом заявил основатель NomadMania Хари Мицилидис, выступая сегодня на ежегодной встрече клуба в Баку.

Он отметил, что Карабах долгое время оставался регионом, недостаточно изученным, и в последние годы в основном был закрыт для зарубежных визитов по соображениям безопасности.

По словам Мицилидиса, члены организации обычно проявляют интерес к сложным и малоизвестным направлениям: «Такие регионы создают определённые вызовы, и мы считаем, что их стоит увидеть».

Хари Мицилидис подробно проинформировал участников об истории Карабаха, Первой и Второй карабахских войнах, разрушении населённых пунктов в период оккупации, Ходжалинском геноциде и превращении сотен тысяч азербайджанцев в вынужденных переселенцев.

Он сообщил, что во время поездки участники смогут на месте наблюдать как разрушения, так и проводимые восстановительные работы.

На встрече также была представлена информация об экспедиционном проекте «Шуша 2026».

Отмечено, что в рамках проекта планируется поездка группы иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории.

Предполагается, что участники экспедиции посетят Агдам, Шушу, Ханкенди и Лачин, где ознакомятся с историей региона, культурным наследием и процессом восстановления.

Основная цель проекта — представить туристический потенциал Азербайджана международной аудитории и повысить интерес к Карабахскому региону.