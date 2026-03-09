Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Общество Материалы 9 марта 2026 12:12 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Представляем расписание рейсов AZAL на 9 марта:

Рейс

Вылет из Баку

Вылет из Нахчывана

J2 2251 / 2252

18:00

20:00

J2 2253 / 2254

19:00

21:00

J2 2255 / 2256

20:00

22:00

J2 2257 / 2258

21:00

23:00

Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в Нахчыван будут выполняться в обычном режиме.

Авиакомпания AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут незамедлительно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.

Если возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].

