AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Представляем расписание рейсов AZAL на 9 марта:

Рейс Вылет из Баку Вылет из Нахчывана J2 2251 / 2252 18:00 20:00 J2 2253 / 2254 19:00 21:00 J2 2255 / 2256 20:00 22:00 J2 2257 / 2258 21:00 23:00

Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в Нахчыван будут выполняться в обычном режиме.

Авиакомпания AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут незамедлительно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.

Если возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].

