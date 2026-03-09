AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахчыван.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZAL.
Представляем расписание рейсов AZAL на 9 марта:
|
Рейс
|
Вылет из Баку
|
Вылет из Нахчывана
|
J2 2251 / 2252
|
18:00
|
20:00
|
J2 2253 / 2254
|
19:00
|
21:00
|
J2 2255 / 2256
|
20:00
|
22:00
|
J2 2257 / 2258
|
21:00
|
23:00
Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в Нахчыван будут выполняться в обычном режиме.
Авиакомпания AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут незамедлительно проинформированы о любых изменениях в расписании рейсов.
Если возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].
