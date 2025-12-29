Продлен срок действия льгот на импорт товаров для судостроительных предприятий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Судостроительные и судоремонтные предприятия будут освобождены от НДС на импорт всех видов товаров для целей своей деятельности на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим исполнительным органом, сроком на 3 года, начиная с 1 мая 2026 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, вышеупомянутые льготы действовали с 1 мая 2016 года и срок их действия должен был истечь 1 мая 2026 года.