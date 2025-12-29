За ввоз в Азербайджан более одного мобильного устройства будет взиматься акцизный налог

БАКУ/Trend/ - Мобильные устройства, ввозимые в Азербайджан, будут добавлены в список подакцизных товаров и облагаться акцизным налогом.

По данным Trend, этот вопрос отражен в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В законопроекте предлагается включить мобильные устройства в список акцизных товаров и установить акцизный налог в размере 20 манатов за каждое устройство, при этом физические лица смогут в течение календарного года ввозить одно мобильное устройство для личного пользования без уплаты таможенных платежей.

Согласно предложенной поправке к Закону «О государственной пошлине», будет установлена государственная пошлина ​​за ввоз более одного мобильного устройства, ввозимого в страну физическим лицом в течение календарного года, в размере 100 манатов (за каждое).

В этом случае будут применяться государственные пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых физическим лицом для личного пользования, которые определяются на основе стоимости устройства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!