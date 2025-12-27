Прокуратура и институт адвокатуры тесно связаны друг с другом - Генеральный прокурор

БАКУ /Trend/ - Прокуратура и институт адвокатуры тесно связаны друг с другом и адвокатура является частью общества.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на торжественной церемонии Коллегии адвокатов по случаю Дня адвоката.

Генеральный прокурор отметил, что роль адвокатских институтов в разных странах различается в зависимости от правовых систем:

"С гордостью отмечаю, что после обретения независимости Азербайджаном динамика развития института адвокатуры изменилась в положительную сторону".

По его словам, хороший следователь всегда должен использовать знания и навыки квалифицированных адвокатов.

«Иногда говорят, что адвокаты и прокуроры находятся на разных фронтах. Однако прокурор и адвокат иногда действуют на одном фронте. В этом смысле такое мнение несколько ошибочно», – подчеркнул К.Алиев.

