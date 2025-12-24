Пик заболеваемости гриппом приходится на декабрь-февраль — эксперт минздрава

БАКУ /Trend/ - Увеличение числа случаев заболеваемости гриппом обычно происходит в осенне-зимний период, а пик заболеваемости приходится именно на декабрь-февраль.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения в Instagram сказал специалист-эксперт минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, в обращении министерства здравоохранения к населению говорится об определенном увеличении числа случаев сезонного гриппа. Увеличение распространения инфекции обусловлено несколькими причинами. Так, в холодную погоду люди чаще скапливаются в закрытых помещениях, окна редко открываются, что облегчает распространение инфекции. Следует также отметить, что при обогреве помещений различными способами снижается уровень влажности в них, и заражение может произойти даже на относительно большом расстоянии.

Специалист-эксперт минздрава отметил, что приближаются зимние каникулы и праздники, и большое скопление взрослых и детей в развлекательных центрах может привести к увеличению числа заразившихся гриппом в этот период: "Во время каникул и праздников по мере возможности следует избегать многолюдных мест. В случае, если это невозможно, то при контакте с людьми, имеющими симптомы заболевания, следует одевать медицинские маски. Поскольку вирусы могут некоторое время оставаться на сухих поверхностях, а загрязнение предметов в результате чихания, кашля и прикосновения к рукам играет определенную роль в передаче вируса, то следует стараться не прикасаться руками ко рту и глазам, а перед едой мыть руки мылом не менее 20 секунд".

Кроме того, следует уделять внимание питанию. Для восстановления и укрепления иммунитета, который естественным образом ослабевает в зимний период, необходимо достаточное количество витаминов и минералы в составе пищи, сказал специалист-эксперт минздрава.

Т. Эйвазов отметил, что нельзя забывать о специфической профилактике вируса гриппа, который отличается более тяжелым, осложненным течением и неблагоприятными последствиями, а именно о вакцинации против него: «Рекомендуется привиться вакциной против гриппа, которая была завезена при поддержке министерства здравоохранения и является достаточно эффективной и безопасной. Вакцинация проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы. Следуя этим простым правилам, мы защитим себя и своих близких во время праздников и выходных. Ответственность каждого из нас в этом вопросе приведет к снижению числа инфекций в целом».

