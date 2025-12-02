В Азербайджане готовится правовая база для этичного и ответственного использования ИИ – Замминистра

БАКУ/Trend/ - Как известно, распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена "Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", которая определяет нормативно-правовую базу и концептуальные основы развития искусственного интеллекта в нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в своем выступлении на открытии Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) службы ASAN.

Он отметил, что основными направлениями стратегии являются развитие и совершенствование управления искусственным интеллектом, создание баз данных и инфраструктуры, развитие талантов и навыков в области искусственного интеллекта, а также благоприятной деловой среды:

«Разрабатывается нормативная правовая база, обеспечивающая ответственное и этичное использование искусственного интеллекта. Эти правовые акты позволят оптимизировать процессы использования искусственного интеллекта, уделяя особое внимание правам человека и конфиденциальности данных. Особо следует отметить, что цель нормативной правовой базы — не ограничивать развитие искусственного интеллекта, а, напротив, всесторонне поддерживать цифровизацию страны на его основе».

С.Мамедов подчеркнул, что в этом году в Азербайджане началось принятие первых государственных стандартов в области искусственного интеллекта.

«Новые стандарты предусматривают управление рисками, соблюдение этических принципов и обеспечение прозрачности при применении технологий искусственного интеллекта. Они также охватывают самые современные алгоритмы и подходы к построению, внедрению, обслуживанию и постоянному совершенствованию систем искусственного интеллекта», — добавил замминистра.

