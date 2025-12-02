Circus Sea Breeze открывает новогодний сезон ярким Китайским цирком и серией праздничных акций

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан впервые увидит уникальную новогоднюю программу Китайского цирка "Санта и Золотой Дракон", которая будет представлена на арене Circus Sea Breeze. Шоу, посвящённое Новому году, объединяет в себе традиции китайской цирковой школы, современные сценические технологии и атмосферу настоящей сказки, сообщили Trend Life в пресс-службе Circus Sea Breeze.
Премьерный показ состоится 13 декабря, а спектакли будут проходить до 11 января включительно.
Зрителей ждут воздушные гимнасты, мастера баланса, яркие костюмы, зрелищные трюки и эффектные визуальные решения, создающие полное ощущение новогоднего волшебства для детей и взрослых.
Специальная новогодняя акция: все билеты по 15 AZN в выбранные даты
В честь открытия программы Circus Sea Breeze объявляет
ограниченную по времени акцию:
на следующие даты все билеты на указанные сеансы будут стоить всего 15 AZN:
- 13, 14, 20, 21, 29, 30 декабря
- 5 и 6 января
Цель акции - сделать качественное новогоднее шоу максимально доступным для как можно большего числа семей.
Новогодняя акция для школьников и учителей
В рамках зимнего сезона Circus Sea Breeze запускает специальную программу для учебных заведений:
- Для групп от 20 и более школьников действует специальная скидка
- Для всех учителей вход полностью БЕСПЛАТНЫЙ
Эта социальная инициатива направлена на то, чтобы приблизить детей к миру искусства, создать праздничное настроение в школах и выразить благодарность педагогам за их труд.
Новогодняя программа Китайского цирка "Санта и Золотой Дракон" - это сочетание традиционных цирковых номеров, ярких персонажей, динамичной режиссуры и атмосферы зимней сказки. Шоу рассчитано на зрителей всех возрастов и претендует на звание одного из главных событий зимнего сезона.
Для удобства зрителей будет организован специальный автобусный трансфер от станции метро Коrоğlu до Circus Sea Breeze и обратно.
Билеты доступны во всех городских кассах и на сайте https://iticket.az/ru/events/circus/chinese-circus-santa-and-the-golden-dragon
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
