Circus Sea Breeze открывает новогодний сезон ярким Китайским цирком и серией праздничных акций

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан впервые увидит уникальную новогоднюю программу Китайского цирка "Санта и Золотой Дракон", которая будет представлена на арене Circus Sea Breeze. Шоу, посвящённое Новому году, объединяет в себе традиции китайской цирковой школы, современные сценические технологии и атмосферу настоящей сказки, сообщили Trend Life в пресс-службе Circus Sea Breeze.

Премьерный показ состоится 13 декабря, а спектакли будут проходить до 11 января включительно.

Зрителей ждут воздушные гимнасты, мастера баланса, яркие костюмы, зрелищные трюки и эффектные визуальные решения, создающие полное ощущение новогоднего волшебства для детей и взрослых.

Специальная новогодняя акция: все билеты по 15 AZN в выбранные даты

В честь открытия программы Circus Sea Breeze объявляет ограниченную по времени акцию:

на следующие даты все билеты на указанные сеансы будут стоить всего 15 AZN:

- 13, 14, 20, 21, 29, 30 декабря

- 5 и 6 января

Цель акции - сделать качественное новогоднее шоу максимально доступным для как можно большего числа семей.

Новогодняя акция для школьников и учителей

В рамках зимнего сезона Circus Sea Breeze запускает специальную программу для учебных заведений:

- Для групп от 20 и более школьников действует специальная скидка

- Для всех учителей вход полностью БЕСПЛАТНЫЙ

Эта социальная инициатива направлена на то, чтобы приблизить детей к миру искусства, создать праздничное настроение в школах и выразить благодарность педагогам за их труд.

Новогодняя программа Китайского цирка "Санта и Золотой Дракон" - это сочетание традиционных цирковых номеров, ярких персонажей, динамичной режиссуры и атмосферы зимней сказки. Шоу рассчитано на зрителей всех возрастов и претендует на звание одного из главных событий зимнего сезона.

Для удобства зрителей будет организован специальный автобусный трансфер от станции метро Коrоğlu до Circus Sea Breeze и обратно.

Билеты доступны во всех городских кассах и на сайте https://iticket.az/ru/events/circus/chinese-circus-santa-and-the-golden-dragon

