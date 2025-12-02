ASAN AI Hub создан, чтобы стать связующим звеном для превращения вызовов в сотрудничество - Ляман Ибрагимова

БАКУ/Trend/ - ASAN AI Hub создан, чтобы стать связующим звеном для превращения вызовов в сотрудничество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня руководитель ASAN AI Hub Ляман Ибрагимова в ходе панельной дискуссии на открытии Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) Службы ASAN в Баку.

Она отметила, что нам нужна надежная платформа, где организации смогут сообщать о своих трудностях, стартапы - откликаться на эти вызовы, а институты - размещать исследовательские опросы.

«ASAN AI Hub был создан, чтобы стать связующим звеном для превращения трудностей в сотрудничество, идей - в прототипы, а прототипов - в реальные решения, и, самое главное, для обеспечения того, чтобы ни один сектор не функционировал в одиночку», — добавила руководитель центра.

