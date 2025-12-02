В Баку подписано соглашение о принимающей стороне с Центром чистой энергии ОЭС

БАКУ/Trend/ - Подписано «Соглашение о принимающей стороне между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества».

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, соглашение от имени правительства Азербайджана подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и исполнительный директор Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Айсель Ягубова.

Соглашение обеспечивает эффективное выполнение Центром своих функций и обязанностей, включая правовой статус и привилегии Центра чистой энергии в соответствии с Уставом, а также регулирует отношения между Центром чистой энергии и принимающей стороной.

Центр чистой энергии играет важную роль в продвижении и координации проектов в области устойчивой энергетики, энергетического перехода и энергоэффективности на национальном и региональном уровнях. Деятельность института будет способствовать созданию дополнительных возможностей для национальных и региональных проектов в области "зеленой" энергии, реализуемых в Азербайджане, а также дальнейшему укреплению роли нашей страны в региональных энергетических процессах, в том числе в налаживании энергетических связей со странами Центральной Азии.

Размещение Центра чистой энергии в Баку наглядно демонстрирует приверженность Азербайджана идее перехода к чистой и зеленой энергетике в формате ОЭС, а также его вклад в региональное сотрудничество в этой области.

Отметим, что на 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС, состоявшемся в Ашхабаде 27 ноября 2021 года, был принят Устав Центра чистой энергии ОЭС, а Азербайджан был выбран в качестве страны-организатора Центра чистой энергии.

