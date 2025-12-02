Азербайджан создаст платформу для сотрудничества и борьбы с изменением климата между азиатскими университетами в рамках СВМДА - Фариз Исмаилзаде

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Университете АДА проходит международная конференция, в которой принимают участие представители 42 стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на международной конференции «Роль университетов в развитии "зеленой" энергетики и устойчивого развития» в Университете АДА.

Он напомнил, что в этом году Азербайджан председательствует в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках председательства Азербайджан выдвинул ряд инициатив, проектов и программ:

«Среди них – объединение университетов Азии, создание сетей между ними, академические обмены, сотрудничество и взаимные научные исследования между странами континента. Университет АДА был избран председателем среди азиатских университетов в рамках организации СВМДА, и уже более года АДА организует различные конференции и мероприятия, объединяя азиатские университеты».

Депутат отметил, что главная цель сегодняшней конференции — создание платформы для сотрудничества азиатских университетов по вопросам изменения климата:

«Здесь будут обсуждаться вопросы «зелёной энергетики», изменения климата и работы, проводимые в Карабахе. Азербайджан поделится своим опытом. Ученые и преподаватели обменяются мнениями, будут рассмотрены совместные проекты.

Председательство Азербайджана в организации СВМДА продолжается. Университет АДА подготовил различные программы и планы на следующий год. Академические и научные обмены, создание совместной сети профессоров между азиатскими университетами — все эти мероприятия будут продолжаться в течение двух лет.

Надеемся, что гости из 42 стран ознакомятся с реалиями Азербайджана, климатической политикой и работой, проделанной на COP-29, и будут использовать их в определенных научных работах в своих странах.

Конференция продлится два дня. Будут посещены различные проекты, связанные с «зелёной энергетикой» вокруг Баку. Также будут организованы научные дискуссии в четырёх панельных дискуссиях. Участники также обсудят двусторонние совместные проекты с Университетом АДА».

