Армения - одна из стран, производящих мины - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Конвенция ООН о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавский договор) вступила в силу с 1 марта 1999 года. На сегодняшний день число государств-членов Конвенции составляет 166, то есть 85% стран мира поддерживают запрет на мины. 31 страна еще не присоединилась к этой Конвенции.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной 22-й конференции Конвенции о запрете мин и презентации общественности отчета Landmine Monitor Report 2025, состоявшейся сегодня в Женеве.

По его словам, Армения, одно из государств, не являющихся членами Конвенции, входит в список стран, разрабатывающих, производящих или же приобретающих противопехотные мины.

В отчете "Landmine Monitor 2025" говорится, что за отчетный период в 52 странах (36 из которых являются государствами-членами) было зарегистрировано 6 279 жертв в результате разрыва мин и взрывоопасных остатков войны. Из них 1 945 человек погибли и 4 325 получили ранения, а статус 9 человек неизвестен. Это свидетельствует о резком увеличении потерь, что является самым высоким показателем за год после 2020 года. За отчетный период 90% глобальных потерь составили гражданские лица (5 385 человек), и 46% этих гражданских лиц (1 701 человек) - дети.

Согласно отчету, территории 57 стран загрязнены противопехотными минами. Государства-члены заявили, что в 2024 году было разминировано в общей сложности 1 114 82 кв. км загрязненных территорий, в результате чего было уничтожено не менее 105 640 противопехотных мин. В общей сложности 32 государства-члена завершили очистку своих территорий от противопехотных мин.

Глобальное финансирование борьбы с минами в 2024 году составило 1,07 миллиарда долларов США, что на 4% больше, чем 1,03 миллиарда долларов, предоставленных в 2023 году. Причиной такого роста является увеличение национального финансирования программ борьбы с минами. Однако отмечается, что международное финансирование программ борьбы с минами сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом", - сказал председатель общественного объединения.

