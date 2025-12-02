Банк ABB внедряет технологии будущего с голосовым AI-помощником!

Банк ABB, регулярно выводящий на рынок страны передовые банковские решения, на этот раз предлагает своим клиентам совершенно новый формат сервиса. Теперь клиенты Банка ABB могут воспользоваться возможностями голосового управления операциями на основе искусственного интеллекта. Виртуальные помощники AI-khan и AI-nur будут оперативно помогать клиентам по всем вопросам, связанным с продуктами и услугами Банка ABB, выполнять операции по голосовым командам и отвечать на возникающие вопросы.

Данная новинка в настоящее время находится на этапе бета-тестирования. 10 000 предварительно зарегистрированных пользователей мобильного приложения ABB mobile уже могут пообщаться с AI-khan и AI-nur и протестировать первую функцию — перевод денежных средств по номеру телефона.

Номер мобильного телефона получателя должен быть сохранен в телефонной книге отправителя. Пользователь вслух называет имя и фамилию владельца нужного номера, после чего виртуальный помощник сразу инициирует и выполняет операцию.

Новая технология на базе искусственного интеллекта позволяет клиентам осуществлять банковские операции более удобно, быстро и интуитивно. При этом безопасность операций обеспечивается на самом высоком уровне.

На первоначальном этапе сервис охватывает переводы денежных средств и ответы на вопросы о Банке. В ближайшей перспективе новый AI-сервис будет распространен и на другие банковские операции и с учетом обратной связи от клиентов будет постоянно совершенствоваться.

