Подразделения Отдельной общевойсковой армии Азербайджана показали высокие результаты по итогам инспекций (ФОТО)

Общество Материалы 2 декабря 2025 16:02 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В ходе проверок по итогам года, проведенных Главной военной инспекцией Министерства обороны Азербайджана в Отдельной общевойсковой армии в соответствии с планом подготовки на 2025 год, деятельность воинских частей и подразделений была удостоена высокой оценки.

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В рамках проверок были оценены действия подразделений при поднятии по сигналу «Тревога», работа штабов, боевая, командирская, общевойсковая подготовка и состояние материально-технического обеспечения. Личный состав сдал зачёты по различным видам подготовки, были выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских средств, выполнены строевые смотры для проверки учебной материальной базы.

Были также просмотрены занятия военнослужащих по тактико-специальной подготовке, действия подразделений коммандос на башне горных коммандос и на тропе разведчика.
Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием современных технических средств.

Результаты инспекционных проверок в Азербайджанской армии и профессионализм военнослужащих были оценены положительно", - говорится в информации ведомства.

