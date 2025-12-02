Назван объем урожая хлопка, собранного с посевных площадей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Уборка хлопка в стране вступила в завершающую стадию. На сегодняшний день с посевных площадей в 100 468,1 гектара собраны 345 101 тонна хлопка-сырца в кондиционном весе.

Как сообщает Trend, об этом сообщило министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Отмечено, что по оперативной информации на 1 декабря, средняя урожайность хлопка составляет 34,35 центнера с гектара. В 2025 хозяйственном году посев хлопка проводился в 16 районах республики. Около 86 процентов посевов приходится на 9 хлопководческих районов (Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар, Имишли, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян). Общая площадь хлопковых полей в этих районах составляет около 86 тысяч гектаров. В этом году наибольший объём посевов хлопка был в Саатлинском (12 634,1 га), Агджабединском (11 821,7 га) и Сабирабадском (11 086,2 га) районах.

На сегодня самая высокая урожайность хлопка зафиксирована в Бейлаганском районе. Средняя урожайность по этому району составляет 39,79 ц/га. По состоянию на 1 декабря с 8 898,3 га посевных площадей района собрано и доставлено в пункты сдачи 35 410,3 тонны урожая. Следующие места по средней урожайности занимают Нефтчала (39,3 ц/га), Билясувар (37,97 ц/га), Тертер (37,06 ц/га), Саатлы (34,67 ц/га) и Барда (34,56 ц/га). Средняя урожайность хлопка в этих регионах выше, чем в среднем по стране.

Следует отметить, что выращивание хлопка в нстране субсидируется государством. Согласно решению Совета по сельскохозяйственным субсидиям, в 2025 экономическом году фермеры, сдающие урожай, выращенный на площадях, оснащенных современными системами орошения, хлопкоперерабатывающим и заготовительным компаниям, получат от государства субсидию в размере 210 манатов за тонну. Фермерам будет выплачена субсидия в размере 195 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на традиционно орошаемых площадях и доставленного в пункты сдачи. Субсидия на выращивание хлопка предоставляется фермерам, которые до 15 декабря вносят квитанции о сдаче хлопка в Электронную сельскохозяйственную информационную систему.

В этом году Совет по сельскохозяйственным субсидиям принял решение об увеличении субсидии на производство хлопка на следующий экономический год. В 2026 году фермерам будет предоставлена ​​субсидия в размере 215 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, оснащенных современными системами орошения, и 200 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на традиционно орошаемых площадях.

В следующем году коэффициент урожайности хлопка будет применяться в Агджабединском, Агдамском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Геранбойском, Имишлинском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Тертерском, Евлахском, Зардабском районах, а также в селах Гюнешли и Тазакенд Джалилабадского района и в селе Халадж Уджарского района. .

