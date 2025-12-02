Реализуются две программы по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов войны - министр

БАКУ /Trend/ - В настоящее время реализуются две программы по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год", сообщает Trend.

"У минтруда достаточно средств для выполнения этих программ. Министерство осуществляет закупку квартир в новостройках по всей стране. С этой целью объявляются соответствующие тендеры. В рамках этой программы было предоставлено 15,7 тыс. квартир и частных домов. В 2018-2025 годах было обеспечено предоставление 10 тысяч квартир и частных домов этой категории лиц. А в послевоенный период было обеспечено предоставление 6,9 тыс. квартир. В текущем году для этих целей будет обеспечено приобретение около 400 квартир.

Жильем будут обеспечены все семьи шехидов и инвалидов войны по всей стране, находящиеся в очереди на жилье, нуждающиеся в улучшении жилищно-бытовых условий", - сказал он.

