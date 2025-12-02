Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики

Политика Материалы 2 декабря 2025 11:40 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 50-й годовщины образования Лаосской Народно-Демократической Республики.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом, наполнению новым содержанием сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира, спокойствия и благополучия".

