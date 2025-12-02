Грузия ожидает рекордный ВВП на душу населения

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на очередном заседании правительства заявил о высоких темпах экономического развития страны и позитивных прогнозах на ближайшие годы, передает Trend.

По его словам, к концу 2025 года экономики Грузии превысит 100 млрд лари (около 40 млн долларов), а номинальный ВВП на душу населения - 10 000 долларов. Он также отметил, что уже по итогам текущего года страна с большой вероятностью превзойдёт прогноз МВФ, который ожидает роста в 7,2 процента.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия демонстрирует устойчивое развитие по всем ключевым направлениям экономики. При этом он выразил уверенность, что ускорению экономического роста в последующие годы будет способствовать устранение вредных практик и борьба с коррупцией.