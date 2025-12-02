Назван объем транзакций через национальные платежные системы Азербайджана в октябре

БАКУ /Trend/ - В октябре 2025 года объем операций, проведенных в Азербайджане через систему мгновенных платежей (AÖS), составил 337,7 миллиона манатов, а количество - 1,9 миллиона единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем операций, проводимых через AÖS, уменьшился на 76,3 миллиона манатов или на 18%, а количество увеличилось на 1,791 миллиона единиц или в 24,3 раза.

Отметим, что в октябре прошлого года объем операций, проводимых через AÖS в стране, составил 414 миллиона манатов, а количество - 76,8 тысячи единиц.

В октябре 2025 года объем операций через клиринговую систему мелких платежей (XÖNKS) превысил 4,7 миллиарда манатов, а количество - 9,1 миллиона единиц.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем операций через XÖNKS уменьшился на 134 миллиона манатов или на 2,8 процента, а количество уменьшилось примерно на 6,3 миллиона единиц или на 40,8 процента.