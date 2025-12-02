В Баку проходит международная конференция на тему "Роль университетов в сфере "зеленой" энергии и устойчивости" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Университете ADA проходит международная конференция на тему "Роль университетов в сфере "зеленой" энергии и устойчивости".

Как сообщает во вторник Trend, двухдневная конференция проводится Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA при партнерстве Агентства помощи международному развитию (AIDA), действующего при министерстве иностранных дел Азербайджана, и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Мероприятие охватит такие темы, как роль университетов в повышении энергоэффективности, внедрение "зеленых" технологий, региональное сотрудничество в области "зеленой" энергии и устойчивости, технологические инновации в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Новость обновляется