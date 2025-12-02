В Азербайджане изменен порядок представления сведений о ввозимых товарах

БАКУ/Trend/ - Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла изменения в своё решение № 6 от 14 марта 2022 года «Об утверждении формы сведений о товарах, ввозимых налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в нефтегазовом секторе или относящимися к государственному сектору, а также налогоплательщиками, использующими систему выпуска «Зелёный коридор».

Как сообщает Trend, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение в связи с этим.

Согласно решению, налогоплательщики будут заполнять форму сведений о ввозимых товарах через электронный кабинет, созданный в информационной системе Государственной налоговой службы при министерстве, и представлять её в налоговый орган.

Таким образом, название решения расширено до «Форма сведений о товарах, ввозимых налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в нефтегазовом секторе или относящимися к государственному сектору, а также налогоплательщиками, использующими систему выпуска «Зелёный коридор», и порядок её представления».

Также, согласно новому решению, налогоплательщики будут представлять форму сведений о товарах, подлежащих импорту, через электронный кабинет, созданный в информационной системе Государственной налоговой службы при Министерстве, заполнять форму через электронный кабинет и представлять ее в налоговый орган.

Юридическому отделу Министерства поручено в течение трёх дней обеспечить направление настоящего решения в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов.

