Узбекистан и Япония обозначили перспективные направления сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Посол Узбекистана в Японии Мухсинхужа Абдурахмонов встретился с новым государственным министром иностранных дел Аяно Кунимицу, передаёт Trend.

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и наметили перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Кунимицу подчеркнула, что Токио считает Узбекистан важным стратегическим партнёром и отметил высокий уровень доверия между странами. По её словам, взаимодействие стабильно расширяется в политической, экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

Отмечено, что визит главы МИД Японии в Узбекистан в августе и первый стратегический диалог руководителей внешнеполитических ведомств придали заметный импульс развитию двусторонних отношений.

По итогам переговоров стороны договорились поддерживать регулярный диалог для дальнейшего укрепления узбекско-японского партнёрства.